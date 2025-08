Fratelli coltelli inchieste e veleni in Sicilia | ecco perché il deputato Messina ha lasciato il partito di Meloni

Da “ Fratelli d’Italia ” a “ Fratelli coltelli ” il passo è breve. Un’escalation di colpi di scena stanno travolgendo il partito di Giorgia Meloni, a causa dei veleni originati dalla Sicilia e arrivati prepotentemente fino a via della Scrofa. L’ultimo atto di questa infinita storia sono le dimissioni last minute del deputato nazionale catanese Manlio Messina, giĂ assessore regionale siciliano al turismo della giunta targata Nello Musumeci, e alfiere del ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida. “Comunico la mia decisione di lasciare il partito Fratelli d’Italia e di rassegnare le dimissioni dal gruppo parlamentare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Fratelli coltelli, inchieste e veleni in Sicilia: ecco perchĂ© il deputato Messina ha lasciato il partito di Meloni

In questa notizia si parla di: fratelli - coltelli - veleni - sicilia

Fratelli coltelli: Meloni e Tajani ora fanno coppia fissa contro Salvini. il Carroccio non tocca piĂą palla. La premier punta a far saltare il fortino leghista in Trentino - RETROSCENA - Salvini rischia di ritrovarsi un partito regionale senza regioni Altro che maggioranza di centrodestra unita.

L’alternativa al governo? I Fratelli coltelli - La sinistra si prepara alla vittoria immaginaria: se i votanti saranno più dei voti per il centrodestra, l’esecutivo dovrà cadere.

Caso Prato, commissario e voto anticipato. Pd, la notte dei lunghi coltelli: Fratelli d’Italia punta al ribaltone - Prato, 21 giugno 2025 – Un terremoto lungo sette giorni. E non è finito. Più che scosse di assestamento sono previste nuove onde d’urto.

Fratelli coltelli: Meloni commissaria FdI fra liti e inchieste; Fratelli d'Italia, Giuli, il nervosismo e la linea della tregua imposta da Meloni.

Fratelli coltelli, ma anche le sorelle non scherzano (e ammazzano) - Leggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola "Fratelli coltelli, ma anche le sorelle non scherzano (e ammazzano)" pubblicato il 15 Giugno 2025 a firma di Claudia Rossi ... Scrive ilfattoquotidiano.it

- Donna Moderna - Fratelli coltelli per eccellenza, il Caino e Abele della musica, Liam e Noel Gallagher, impegnati nel tour Live ’25, stanno facendo impazzire di gioia i fan. Segnala donnamoderna.com