Frane via ai lavori per il consolidamento del centro storico di Alimena

Inizieranno a breve i lavori di consolidamento del centro abitato di Alimena, nelle Madonie. Sarà l’impresa Trasporti e movimenti srl di Catania a eseguire la messa in sicurezza, come stabilito dalla Struttura di contrasto del dissesto idrogeologico, guidata dal presidente della Regione Renato. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: lavori - consolidamento - centro - alimena

Via ai lavori di consolidamento del quartiere Santa Maria a Randazzo - Mancano solo pochi giorni all’avvio dei lavori di consolidamento del quartiere Santa Maria, nell’area sottostante l’insediamento abitativo Torrente Annunziata, nel versante sud di Randazzo, nel Catanese.

Crepe su alcune pareti del palazzo sede del Comune, partono i lavori di consolidamento da 180mila euro - Sono stati avviati i lavori di consolidamento strutturale su una porzione dell’edificio municipale del Comune di Longiano, per un importo complessivo di 180mila euro, interamente finanziato con risorse proprie dell’ente.

Al via i lavori per il consolidamento della chiesa di San Francesco - Ha preso il via il cantiere per il rafforzamento strutturale della chiesa di San Francesco a Correggio, già più volte annunciato in passato.

Frane, via ai lavori per il consolidamento del centro storico di Alimena https://ift.tt/xEIH0Qy Vai su X

Frane, via ai lavori per il consolidamento del centro storico di Alimena; Alimena, al via i lavori di consolidamento del centro abitato: investimento da 700 mila euro contro il dissesto; Consolidamento del centro abitato di Motta Sant'Anastasia (CT), Schifani: Restituire piena sicurezza all'area.

Frane, al via i lavori di consolidamento del centro abitato di Alimena nel Palermitano - Inizieranno a breve i lavori di consolidamento del centro abitato di Alimena, comune delle Madonie, nel Palermitano. Riporta ilfattonisseno.it