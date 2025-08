Francesco Baldelli FdI risponde a Matteo Ricci | Ha ripreso a pigolare come un pulcino La filiera funziona

ANCONA – Francesco Baldelli, assessore regionale alle Infrastrutture e tra i massimi esponenti regionali di Fratelli D’Italia, risponde a Matteo Ricci a stretto giro di posta. Il candidato del centrosinistra alle prossime elezioni regionali alla carica di presidente infatti, ritiene la visita che. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: francesco - baldelli - risponde - matteo

Francesco Baldelli (FdI) contro Matteo Ricci (Pd): «Uno spocchioso che ritiene che spararla grossa conti più di tutto» - PESARO – L’assessore regionale alle Infrastrutture Francesco Baldelli risponde per le rime a Matteo Ricci: «Voto in estate un artificio? I primi caldi possono dare alla testa».

Francesco Baldelli (FdI) contro Matteo Ricci (Pd): «Uno spocchioso che ritiene che spararla grossa conti più di tutto» - PESARO – L’assessore regionale alle Infrastrutture Francesco Baldelli risponde per le rime a Matteo Ricci: «Voto in estate un artificio? I primi caldi possono dare alla testa».

Francesco Baldelli risponde per le rime a Matteo Ricci sulla sanità : «Più preoccupato alle liste elettorali che a quelle d'attesa» - ANCONA – L’assessore alle Infrastrutture e membro di Fratelli D’Italia Francesco Baldelli risponde per le rime alle accuse che Matteo Ricci rivolge continuamente al centrodestra, in particolare sulla sanità .

“I magistrati che vogliono a tutti i costi processare Salvini per aver impedito lo sbarco di clandestini in Italia dovrebbero rispondere a questa semplice domanda: dove sta scritto che tutti gli immigrati che salpano dall’Africa devono arrivare qui?”. Grazie a Mario Vai su Facebook

Francesco Baldelli risponde per le rime a Matteo Ricci sulla sanità : «Più preoccupato alle liste elettorali che a quelle d'attesa»; Corre la Ciclovia Adriatica. Stanziati 27,5 milioni di euro. Baldelli: «Il cicloturismo è una leva fondamentale»; Francesco Baldelli (FdI) contro Matteo Ricci (Pd): «Uno spocchioso che ritiene che spararla grossa conti più di tutto».

Pesaro, Baldelli attacca: «Condanna politica per il “Sistema Pesaro”» - Francesco Baldelli, assessore regionale, ha definito «politica» la condanna del cosiddetto “Sistema Pesaro”, intervenendo sull’inchiesta che vede coinvolti l’ex sindaco Matteo Ricci e altri 23 indagat ... Come scrive informazione.it

Baldelli sul ‘Sistema Pesaro’: “Condanna politica, liberiamo la città dalla cappa della sinistra” - Lavoriamo insieme per liberare Pesaro da quella cappa, da quella autolimitazione in cui i politici di sinistra l’hanno rinchiusa per farla di ... Si legge su informazione.it