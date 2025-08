Francesca Albanese verso l' ingresso in politica | cosa ne pensate?

{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Mi inquieta","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"La sosterrei","index":1},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"√ą la democrazia","index":2},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Mi spaventa","index":3},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sarebbe irrilevante","index":4}. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it ¬© Liberoquotidiano.it - Francesca Albanese verso l'ingresso in politica: cosa ne pensate?

Israele-Hamas, Rubio contro Francesca Albanese: ‚ÄúSanzioni sulla relatrice Onu‚ÄĚ - Era da tempo nel mirino della Casa Bianca che ora oltre alla mira, Washington ha preso provvedimenti.

Francesca Albanese: ¬ęSto per fare i nomi di 45 grandi aziende del mondo che finanziano il genocidio. Mi gettano fango addosso, ma non ho paura¬Ľ - La relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, Francesca Albanese, √® stata la prima a pronunciare, all'Onu, la parola ¬ęgenocidio¬Ľ per quel che stava succedendo in Israele.

Il monologo di Francesca Albanese (ONU) a Le Iene: "A Gaza Israele compie genocidio, uccide, tortura, affama per distruggere un gruppo" - VIDEO - "Il crimine di genocidio è la distruzione deliberata, totale o parziale di un gruppo in quanto tale. Non contano i mezzi, che siano camere a gas, macete o droni.

IN TANTI A ROMA PER FRANCESCA ALBANESE, MA NON E' UNA STAR - In 1500, parte rimasti fuori: cercavano una narrativa sulla #Palestina che partisse dai diritti, non dai palazzi della politica. My latest for @HuffPostItalia , foto di Marco D'Alò @Francesk Vai su X

ecco i temi sulla prima pagina di Libero in edicola oggi: - Una poltrona per Gaza? Dall'Onu al Parlamento: Francesca Albanese attacca Meloni e avvisa, "non escludo di fare politica". Antisemitismo? "Colpa di Israele". E la sinistra la corteggia. - "Versioni divers Vai su Facebook

Francesca Albanese attacca Meloni: ¬ęViola il diritto¬Ľ. E non esclude di fare politica; Convergenze. I 5 stelle vogliono candidare Francesca Albanese. E pure lei non lo esclude; Francesca Albanese verso l'ingresso in politica: cosa ne pensate?.

Palestina, Francesca Albanese entra in politica? Nel frattempo si gode gli applausi dei Pro Pal a Montecitorio - Ecco come i manifestanti pro Palestina hanno accolto fuori da Montecitorio la relatrice speciale delle Nazioni Unite, Francesca Albanese. Riporta tag24.it

Fratelli d‚ÄôItalia contro Francesca Albanese: ‚ÄúSbagliato ospitarla in Parlamento, diffonde idee antisemite‚ÄĚ - A FdI non è andata giù l'ospitata in Parlamento di Francesca Albanese, la relatrice speciale dell'Onu per i diritti umani nei territori occupati palestinesi ... Scrive fanpage.it