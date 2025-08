Fotovoltaico senza regole vi porto dove nell' Agrigentino l’energia pulita calpesta la terra del vino Doc

Nelle vigne estirpate spuntano i cantieri, i lavori avanzano dove l’uomo è intervenuto per sradicare. Ferro e cemento si fanno spazio nella terra che fino a poco tempo fa profumava di vino e di storia. A Menfi, come in buona parte della Valle del Belìce, sorgono impianti fotovoltaici che, almeno. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: vino - terra - fotovoltaico - regole

Terra d’Arte 2025: Col Vetoraz ospita le sculture lignee di Arianna Gasperina tra arte, vino e paesaggio UNESCO - L’eccellenza del Prosecco Superiore di Valdobbiadene DOCG incontra l’arte scultorea contemporanea con la nuova tappa del progetto “Terra d’Arte”, ideato da Col Vetoraz Spumanti.

"Rosati in terra di rosati": tre giorni all'insegna del buon vino e della cucina pugliese - LECCE - Due tappe, da nord a sud della Puglia, sei date, due location strepitose, 100 vini rosati, ed interessanti eventi collaterali organizzati per la 27esima edizione di “Rosati in terra di rosati”, il format dedicato ai migliori vini rosati della regione targato Buona Puglia – Gusto da.

UN TERRITORIO TRA CIELI E TERRA CHE HA IL VINO NEL DNA - Le Cinque Terre sono uno dei brand territoriali più riconoscibili non solo in Italia ma nel mondo. I turisti che arrivano nei borghi della riviera spezzina, a Levanto, a Bonassola, abitualmente si limitano a conoscere solo una piccola parte di una storia che è unica.

Regione Piemonte e l’Attuazione del DM 21.06.2024: Nuove Regole per le Aree Idonee agli Impianti a Fonti Rinnovabili; Agri-fotovoltaico, i Consorzi italiani spingono sulla tutela del paesaggio; Agricoltura: stretta per gli impianti fotovoltaici a terra.

Inaugurato l’impianto fotovoltaico dell’azienda ... - greenMe - È questo il nuovo traguardo raggiunto dalla Cooperativa Sociale Placido Rizzotto Libera Terra ... Segnala greenme.it

Fotovoltaico, Far West sui terreni agricoli? L'allarme di Coldiretti - E i pannelli solari fanno guadagnare di più" ... Da rainews.it