Forti temporali in arrivo nel Bresciano | allerta gialla per rischio frane e allagamenti

Nel corso della notte tra venerdì e sabato, una perturbazione transiterà da nord-ovest verso sud-est, coinvolgendo gran parte della regione. Scrivi la Protezione Civile lombarda: "Sono attesi rovesci e temporali, in forma organizzata, soprattutto su Pianura e Prealpi, con precipitazioni più. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Un'altra settimana instabile, tra rovesci, schiarite e possibili temporali (anche forti) - Siamo in primavera e il clima un po' pazzerello è tipico della stagione. Questa settimana, come riportano anche gli esperti di 3Bmeteo, correnti instabili atlantiche, pilotate da una depressione sulla Francia, rinnoveranno spiccata instabilità , in particolar modo al Centro-Nord, nelle prossime 48.

Meteo | Alta pressione ancora latitante, altra settimana tra rovesci e temporali, localmente anche forti - "Correnti instabili atlantiche, pilotate da una depressione sulla Francia, rinnoveranno spiccata instabilità , in particolar modo al Centro-Nord, nelle prossime 48 ore" – spiega Manuel Mazzoleni di 3bmeteo.

Nuova saccaura in arrivo per l'Italia settentrionale. Crescerà l'instabilità con temporali anche forti a partire da questa sera, almeno fino a sabato. Vai su X

Oltre ai forti temporali, il passaggio perturbato atteso tra venerdì e sabato porterà una nuova, sensibile limata verso il basso delle temperature che tenderanno a riportarsi su valori inferiori alla media. ? Vai su Facebook

