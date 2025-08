Forti piogge nella bergamasca | allagamenti e traffico in difficoltà

Allagamenti si sono verificati lungo alcune strade e gallerie a Bonate Sopra, causando problemi alla viabilità e code. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

In questa notizia si parla di: allagamenti - forti - piogge - bergamasca

Maltempo nel Torinese: forti temporali, allagamenti, frane e strade chiuse. Gli aggiornamenti in tempo reale - Come previsto dai meteorologi e dall'Arpa Piemonte che ha diramato l'allerta gialla su quasi tutto il territorio della provincia di Torino, la perturbazione che sta attraversando la zona nella mattinata di oggi, martedì 20 maggio 2025, sta comportando intense precipitazioni temporalesche che.

Maltempo, disastro strade: frane a Torno, allagamenti sulla Statale36 e forti grandinate - Ieri è stata una giornata difficile sulle strade della provincia di Como e Lecco, dove nel pomeriggio si è abbattuta una forte perturbazione.

Forti piogge sulla Bergamasca, allagamenti e alberi caduti - video - IL METEO. La pioggia prevista per queste ore è arrivata con rallentamenti della circolazione, qualche allagamento, ma fortunatamente nessun grave disagio, come segnalato dai vigili del fuoco.

Gli effetti del maltempo: frane a Caneva e Zuglio, allagamenti a Trieste e Gorizia. Tutti i dettagli qui: http://bit.ly/4eKmEri Temporali con piogge sul Carso triestino, forte vento sulla zona prealpina; attesi nuovi temporali. Ad Arba caduti 70 millimetri in un'ora; un Vai su Facebook

Forti piogge sulla Bergamasca, allagamenti e alberi caduti - video; Maltempo al Nord, voli dirottati a Bergamo. Disagi a Como e in Brianza; Lombardia flagellata dal maltempo: allagamenti tra Varese, Como e Bergamo. Forte vento a Milano, voli dirottati a Orio al Serio.

Orio, allagato il sottopasso tra l’aeroporto di Bergamo e l’Oriocenter - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Come scrive msn.com

Maltempo, frana nella Bergamasca: chiusa la statale del Tonale. Disagi e allagamenti a Como e Lecco - Allerta gialla per temporali in tutta la Lombardia, arancione in Valchiavenna ... Si legge su msn.com