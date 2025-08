Forte temporale e grandine su Monza e Brianza

Dopo l'allerta meteo per maltempo emessa nel corso di questo pomeriggio, venerdì 1 agosto dalla protezione civile, la morsa del maltempo continua a stringere la Brianza.La situazione in Brianza Nel corso di questa serata di venerdì 1 agosto, Monza e Villasanta sono state interessate da grandine. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

In questa notizia si parla di: brianza - grandine - monza - forte

Ancora maltempo, la Brianza massacrata dalla grandine - La Brianza è stata nuovamente interessata da un'intensa grandinata nel pomeriggio di lunedì 26 maggio.

Notte di forti temporali (e anche grandine): continua l'allerta gialla a Monza e in Brianza - Continua l’allerta gialla a Monza e Brianza. Quella di ieri, lunedì 26 maggio, è stata una serata di temporali e in alcuni comuni del Vimercatese anche di grandine.

Notte di forti temporali (e anche grandine): continua l'allerta gialla a Monza e in Brianza - Continua l’allerta gialla a Monza e Brianza. Quella di ieri, lunedì 26 maggio, è stata una serata di temporali e in alcuni comuni del Vimercatese anche di grandine.

Forte TEMPORALE in arrivo a MILANO e MONZA BRIANZA dalle 21, rischio Grandine e forti Venti! Prestare attenzione! Vai su Facebook

Nuovo allerta meteo in Brianza: temporali con vento forte e grandine https://ift.tt/cSltOAT https://ift.tt/XAFos6q Vai su X

Forte temporale e grandine su Monza e Brianza; Previsti forti temporali, emessa doppia allerta meteo gialla a Monza e in Brianza; Meteo Monza Brianza: in arrivo rovesci e temporali forti, temperature in calo.

Previsti forti temporali, emessa doppia allerta meteo gialla a Monza e in Brianza - Possibili temporali, con pioggia e rovesci che potrebbero colpire anche Monza e la Brianza. Come scrive monzatoday.it

Meteo Monza e Brianza: rovesci e temporali in arrivo - Una nuova fase di meteo instabile è in arrivo su Monza e Brianza: da mercoledì un peggioramento con rovesci e temporali, possibile grandine. Si legge su msn.com