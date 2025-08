Forno elettrico a Cornigliano Urso a Genova il 4 settembre | Video

Il ministro annuncia la visita e l'incontro con la cittĂ per spiegare il progetto sull'ex Ilva, i comitati chiedono a Salis di non accettare la proposta: la notizia spiegata dal giornalista Emanuele Rossi del Secolo XIX. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Forno elettrico a Cornigliano, Urso a Genova il 4 settembre | Video

Il presidente della Regione dopo l’incontro con il ministro Urso e la sindaca Salis: “Il progetto punta su tecnologie green e settecento nuovi posti di lavoro. Liberati trecentomila mq per nuovi insediamenti industriali” Vai su Facebook

