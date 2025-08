Fontana sulla Serie A l’allenatore sceglie il centrocampo del Napoli | Più forte di quello dell’Inter

Fontana sulla Serie A, ecco le parole dell’ex calciatore sulla prossima stagione di Serie A: Napoli favorito nel centrocampo sull’Inter. Gaetano Fontana, ex centrocampista e attuale allenatore, è stato intervistato da Radio Marte per un confronto tra il centrocampo del Napoli e quello dell’ Inter, due squadre protagoniste attese della prossima stagione. Le sue parole, riportate da TuttoNapoli, non lasciano spazio a dubbi. «Tra il centrocampo del Napoli e dell’Inter quale scelgo? Quest’anno senza dubbio quello del Napoli» ha dichiarato Fontana, che promuove in pieno il reparto costruito da Antonio Conte. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Fontana sulla Serie A, l’allenatore sceglie il centrocampo del Napoli: «PiĂą forte di quello dell’Inter»

