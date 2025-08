Fondi per la Montelungo da Regione Lombardia arrivano i primi 3,5 milioni di euro

Bergamo. Regione Lombardia ha erogato i primi 3,5 milioni di euro a favore dell’ Università di Bergamo per la riqualificazione del complesso delle ex caserme Montelungo e Colleoni a Bergamo. Si tratta della prima tranche del contributo regionale di 15 milioni di euro per l’operazione di rigenerazione urbana. Le modalità di erogazione del contributo e gli impegni reciproci di Regione Lombardia e dell’ateneo cittadino sono disciplinati dalla Convenzione attuativa siglata lo scorso 8 luglio dall’assessore regionale alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco. I fondi rimanenti saranno erogati in due ulteriori tranche: 10 milioni di euro alla sottoscrizione del ‘contratto di cosa futura’ e 1,5 milioni di euro, a saldo, alla consegna degli immobili riqualificati. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Fondi per la Montelungo, da Regione Lombardia arrivano i primi 3,5 milioni di euro

