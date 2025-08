Fonderie Pisano arriva il ricorso alla Grande Camera del Corte dei Diritti dell' Uomo

Lo Studio legale S&P ha presentato alla Corte europea dei diritti dell’uomo una richiesta di rinvio alla Grande Camera nel caso riguardante l’inquinamento ambientale prodotto dallo stabilimento Fonderie Pisano a Salerno. La richiesta, depositata il 31 luglio, mira a ottenere una revisione della. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Fonderie Pisano: Una sentenza storica. È tempo di agire per tutelare la salute dei cittadini - In seguito alla storica sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che ha condannato l’Italia per non aver garantito il diritto alla vita privata e alla salute dei cittadini esposti all’inquinamento delle Fonderie Pisano, Fratelli d’Italia Baronissi esprime pieno sostegno e chiede azioni concrete per garantire il diritto alla salute dell’intero territorio.

Fonderie Pisano, Salute e Vita fa il punto: "Chiuderle subito" - Lo scorso 6 maggio, come già approfondito, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha condannato lo Stato Italiano per non aver tutelato i cittadini esposti per anni all’inquinamento prodotto dalle fonderie Pisano.

Fonderie Pisano, Tommasetti: “Condannati per l’incapacità di Regione e Comune” - “Lo Stato paga per l’incapacità del gruppo deluchiano ai vertici di Regione e Comune”. Lo sostiene Aurelio Tommasetti, consigliere regionale della Campania della Lega, in merito alla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo sulle Fonderie Pisano, che ha condannato gli organi.

