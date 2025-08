Foiano della Chiana al via la riorganizzazione del centro storico

Con l’apertura ufficiale del nuovo parcheggio in via Indipendenza, nell’area dell’ex cinema Apollo, prende concretamente via il progetto di riorganizzazione e riqualificazione del centro storico di Foiano della Chiana. Una visione strategica, attesa da anni, che oggi si concretizza grazie a un. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Foiano della Chiana: al via la riorganizzazione del centro storico con il nuovo parcheggio di via Indipendenza ei nuovi arredi urbani - Jacopo Franci Sindaco di Foiano: "Oggi iniziamo un percorso che mette al centro il decoro urbano, la vivibilità e il rispetto dei luoghi"

