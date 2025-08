Arezzo, 1 agosto 2025 – Foiano della Chiana: al via la riorganizzazione del centro storico con il nuovo parcheggio di via Indipendenza e nuovi arredi urbani Jacopo Franci Sindaco di Foiano: “Oggi iniziamo un percorso che mette al centro il decoro urbano, la vivibilitĂ e il rispetto dei luoghi” Con l'apertura ufficiale del nuovo parcheggio in via Indipendenza, nell'area dell'ex cinema Apollo, prende concretamente via il progetto di riorganizzazione e riqualificazione del centro storico di Foiano della Chiana. Una visione strategica, attesa da anni, che oggi si concretizza grazie a un lavoro attento e condiviso, con l'obiettivo di restituire al centro cittadino decoro, vivibilitĂ e funzionalitĂ . 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Foiano della Chiana: al via la riorganizzazione del centro storico con il nuovo parcheggio di via Indipendenza ei nuovi arredi urbani