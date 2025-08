Foggia Penalizzato di Tre Punti Nuovi Tormenti in Serie C

La Serie C continua a essere funestata da problemi economici. Il Tribunale Federale Nazionale ha inflitto una penalizzazione di tre punti al Foggia per il mancato rispetto della scadenza dei pagamenti di aprile. La società , che aveva addotto una “causa di forza maggiore” dovuta all’amministrazione giudiziaria, ha visto la Procura FIGC dare ragione alla sua linea difensiva chiedendo il proscioglimento. Tuttavia, il Tribunale ha comunque deciso di sanzionare il club. Il Foggia ha già annunciato che ricorrerà in appello. Altre Squadre nei Guai: Rimini e Triestina Deferite. I problemi non riguardano solo il Foggia. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Foggia Penalizzato di Tre Punti, Nuovi Tormenti in Serie C

Campi Flegrei, 58mila dal quartiere Pianura in Puglia in caso di catastrofe: a Foggia uno dei punti di accoglienza - "In questi mesi più volte abbiamo assistito a nuove scosse di terremoto avvenute nella Zona Rossa a rischio vulcanico dei Campi Flegrei.

Foggia, ancora un rinvio: udienza per la penalizzazione il 31 luglio. rischio 4 punti - Per capire se il Foggia inizierà o meno il prossimo campionato di Serie C con una penalizzazione servirà ancora del tempo, visto che l`udienza.

L'asfalto della morte in provincia di Foggia: le strade più pericolose, tutte le vittime e in quali punti sono decedute - Sulle strade della provincia di Foggia si continua a morire. Non c'è anno che passi senza gli effetti nefasti degli incidenti stradali.

SERIE C: Foggia, arriva il -3 ma i satanelli ricorreranno in appello Vai su X

Foggia, la decisione del Tfn: 3 punti di penalizzazione per i mancati pagamenti dello scorso aprile Tre punti di penalizzazione a carico del Foggia: è la decisione del Tribunale Federale Nazionale, che si è pronunciato pochi minuti fa sulla sanzione in merito all Vai su Facebook

Foggia penalizzato di 3 punti in classifica, ma il club promette battaglia: deferite Triestina e Rimini - Serie C, penalizzazione di 3 punti al Foggia per irregolarità nei pagamenti: il club farà ricorso. Secondo sport.virgilio.it

Tre punti di penalizzazione al Calcio Foggia 1920 per il prossimo campionato - Il Calcio Foggia 1920 è stato penalizzato di tre punti da scontare nel prossimo campionato di serie C. Da calciofoggia.it