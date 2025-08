Focene ripristinata la viabilità tra largo Ruggero Leoncavallo e le vie limitrofe

Fiumicino,1 agosto 2025-È stata completata un’importante opera di ripristino della viabilità nella località di Focene, grazie a un intervento programmato e realizzato dal settore Lavori pubblici del Comune. Scendendo più nei dettagli del, l’intervento ha riguardato in particolare il collegamento tra largo Ruggero Leoncavallo e le vie limitrofe Alfredo Catalani e Pietro Mascagni, arterie secondarie ma strategiche per la viabilità del quartiere. I lavori hanno permesso di ristabilire il passaggio veicolare in un tratto che da tempo necessitava di un’adeguata sistemazione. Questo intervento QUINDI non solo agevola gli spostamenti quotidiani dei cittadini, ma contribuisce anche a migliorare sensibilmente la fluidità del traffico e la sicurezza stradale nell’area. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it