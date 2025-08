Florence Pugh ha rifiutato un ruolo chiave in The Last of Us 2 | la rivelazione sorprende i fan

La star di Thunderbolts ha detto 'no' ad un personaggio di rilievo nella serie televisiva HBO con protagonisti Pedro Pascal e Bella Ramsey. Florence Pugh avrebbe potuto far parte del cast della seconda stagione di The Last of Us, la serie tv HBO tratta dall'omonima saga videoludica e con protagonisti Pedro Pascal e Bella Ramsey. L'attrice, di recente nel cast del film MCU Thunderbolts, aveva ricevuto un'offerta per interpretare un personaggio principale nella seconda stagione ma l'ha rispedita al mittente. Il personaggio che poteva interpretare Florence Pugh in The Last of Us 2 Florence Pugh era in trattative per interpretare Abby nella serie e l'accordo non si sarebbe formalizzato ma la possibilit√†, secondo l'insider Daniel Richtman, era molto concreta. 🔗 Leggi su Movieplayer.it ¬© Movieplayer.it - Florence Pugh ha rifiutato un ruolo chiave in The Last of Us 2: la rivelazione sorprende i fan

