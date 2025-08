Flight | tutto quello che c’è da sapere sul film

Flight: trama, cast e streaming del film. Questa sera, 1 agosto 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Flight, film del 2012 di Robert Zemeckis, interpretato da Denzel Washington. Dopo tre film d’animazione, Zemeckis torna al cinema in live action da cui mancava dal 2000, quando uscirono Cast Away e Le verità nascoste. Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Il pilota di aerei di linea William “Whip” Whitaker si sveglia in una stanza d’albergo a Orlando insieme all’assistente di volo Katerina Márquez, dopo una notte di sesso, alcol e poco sonno. Quella stessa mattina ha un aereo da pilotare, quindi assume della cocaina per smaltire velocemente la sbornia e assume il comando del volo SouthJet 227 per Atlanta. 🔗 Leggi su Tpi.it

