Fisco conservare scontrini e fatture mediche non serve più | ecco cosa cambia

Conservare gli scontrini fiscali e le fatture mediche in vista della dichiarazione dei redditi è, di fatto, una pratica superata. Dal 2017, infatti, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto una significativa semplificazione: grazie al Sistema Tessera Sanitaria, le spese mediche vengono raccolte in automatico in un prospetto digitale, pronto per essere utilizzato nel modello 730. Il file consultabile online. Si tratta di un file Excel consultabile online, che riporta tutte le spese sanitarie sostenute e detraibili, e che può essere presentato al CAF o a un professionista abilitato, accompagnato da una semplice autocertificazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Fisco, conservare scontrini e fatture mediche non serve più: ecco cosa cambia

