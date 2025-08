Firenze scommette sui giovani dell’hôtellerie con Hospitality Innovation Academy

Il modo migliore per investire nei ragazzi è aiutarli a realizzare i propri sogni. Lo sanno bene Giancarlo Carniani e Lorena Orrea, fondatori di Hospitality Innovation Academy, Accademia manageriale in Hospitality con sede a Firenze che forma i futuri protagonisti del mondo dell’ospitalità . «L’idea dell’accademia nasce più di dieci anni fa, ma ha richiesto molto tempo per essere concretizzata», spiega Carniani, che oggi è presidente di HIA, direttore di tre hotel fiorentini. Nel corso della propria carriera ha girato il mondo ed è stato testimone delle evoluzioni del settore negli ultimi decenni. 🔗 Leggi su Open.online