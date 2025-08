Firenze multata sull’autobus a 87 anni Fiori e biglietti omaggio da Autolinee Ma ha convalidato tardi il suo ticket

Firenze, 1 agosto 2025 – Un mazzo di fiori e un carnet di dieci biglietti per l’autobus. Autolinee Toscane ha voluto concludere così, con un omaggio floreale e un invito a salire nuovamente sui mezzi pubblici, il caso di Annamaria, la signora di 87 anni multata di 40 euro nei giorni scorsi su un mezzo della linea 2 per aver timbrato un biglietto da 1,50 euro invece che uno da 1,70. Una storia, raccontata da La Nazione, che aveva provocato centinaia di commenti anche molto risentiti. L’azienda, con il presidente Gianni Bechelli, ieri però ha voluto fornire anche la propria versione di quanto accaduto: “I nostri verificatori – le parole di Bechelli – sono pubblici ufficiali, devono fare rispettare le regole perchĂ© ogni viaggiatore che sale senza biglietto o non lo oblitera fa un danno al trasporto pubblico e a tutti i nostri clienti che il biglietto lo pagano e lo timbrano regolarmente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

