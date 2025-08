Firenze dal Regno Unito boom di richieste per case di lusso | + 30% in un anno

Firenze, 1 agosto 2025 - Nel primo semestre del 2025 l e richieste immobiliari da parte di acquirenti internazionali nella zona di Firenze hanno fatto segnare una crescita decisa. A evidenziarlo è Carratelli Holding, realtĂ attiva nel real estate di fascia alta con sedi a Firenze, Roma, Grosseto e Montepulciano, che rileva un aumento del 30% delle richieste dal Regno Unito e un’espansione significativa del mercato statunitense, sempre piĂą interessato a investire nel capoluogo toscano. Nel segmento luxury, le richieste provenienti dal Regno Unito hanno giĂ eguagliato in sei mesi i volumi registrati in tutto il 2024, facendo stimare un incremento del 50% entro la fine dell’anno. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, dal Regno Unito boom di richieste per case di lusso: + 30% in un anno

