Firenze 34enne accoltellato a un fianco Ricoverato e operato d’urgenza

Firenze, 1 agosto 2025 –  Un 34enne peruviano è stato accoltellato in serata in via Roselli Cecconi, nella periferia di Firenze, in zona Novoli. L’uomo, che non sarebbe in pericolo di vita, è stato colpito a un fianco. Trasportato in ospedale è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Sul posto sono intervenuti i carabinieri (che indagano sull’accaduto, per chiarire la dinamica dei fatti) e l’ambulanza del 118.che lo ha portato a Careggi. . 🔗 Leggi su Lanazione.it

