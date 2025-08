Fiorentina ufficiale il ritorno di Lezzerini | il comunicato

In attesa dell'ufficializzazione della cessione di Oliver Christensen allo Sturm Graz, la Fiorentina ha ufficializzato l'arrivo di Luca Lezzerini. Per il portiere classe 1995 si torna di un ritorno in viola dopo aver fatto tutta la trafila delle giovanili e aver giocato in prima squadra dal 2015. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

In questa notizia si parla di: fiorentina - ritorno - lezzerini - ufficiale

Fiorentina, bozza d’intesa con Pioli: pronti contratto e stipendio per il ritorno | Primapagina - 2025-06-05 13:28:00 Fermi tutti! Fiorentina, bozza d’intesa con Pioli: pronti contratto e stipendio per il ritorno | Primapagina | Calciomercato.

Fagioli Juve, spiragli per un ritorno a Torino del centrocampista? Questa condizione sarà fondamentale ma la Fiorentina non è convinta da quest’aspetto - di Redazione JuventusNews24 Fagioli Juve, spiragli per un ritorno a Torino del centrocampista? Tutti i dettagli sul futuro del giocatore.

Fiorentina, c’è l’apertura di Pioli per il ritorno: contatti continui, la situazione - Le ultime sul possibile nuovo allenatore della Fiorentina, con la trattativa aperta per Stefano Pioli dall’Al Nassr.

#Fiorentina, ufficiale il ritorno di #Lezzerini: il contratto Vai su X

Adesso è UFFICIALE, #Lezzerini torna alla #Fiorentina ACF Fiorentina comunica che il calciatore Luca Lezzerini ha firmato un contratto che lo legherà al Club Viola fino al 30 giugno 2026 con opzione, a favore della Fiorentina, fino al 30 giugno 2028. Lezzeri Vai su Facebook

Fiorentina, ufficiale il ritorno di Lezzerini: il comunicato; CALCIO Fiorentina- Ritorno in viola di Luca Lezzerini; Ufficiale: torna Lezzerini, contratto annuale con opzione fino al 2028 in favore della Fiorentina.

Fiorentina-Lezzerini, ufficiale il ritorno in viola - La Fiorentina ha ufficializzato l'arrivo fino alla conclusione delle stagione 2025/2026 con opzione per altre due stagioni di Luca Lezzerini. europacalcio.it scrive

Calciomercato Fiorentina News/ Ufficiale Lezzerini, sia Sottil che Dodò potrebbero partire (1 agosto 2025) - Calciomercato Fiorentina news: tutte le indiscrezioni e le ufficialità che riguardano le trattative della finestra estiva. Lo riporta ilsussidiario.net