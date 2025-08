Fiorentina Il Colpo di Mezzanotte - Finalmente Sohm! A grandi passi verso la chiusura

Firenze, 2 agosto 2025 - Simon Sohm è da tempo nei radar della Fiorentina, e ora la trattativa per portarlo a Firenze sembra finalmente vicina a una svolta. Il centrocampista svizzero, vice capitano del Parma e reduce da una stagione convincente con 4 gol all’attivo, è considerato il primo vero rinforzo per la mediana di Stefano Pioli. Il dialogo tra i due club prosegue da settimane, ma con i giusti tempi. Il Parma, inizialmente, aveva fissato la valutazione a 20 milioni di euro, cifra ritenuta troppo alta da Pradè e dalla dirigenza viola. La Fiorentina ha scelto di non forzare la mano, attendendo che la situazione si evolvesse naturalmente, anche alla luce della volontà condivisa tra giocatore e società emiliana di separarsi entro l’estate. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte - Finalmente Sohm! A grandi passi verso la chiusura

In questa notizia si parla di: fiorentina - finalmente - sohm - colpo

Fiorentina, The Midnight Coup - Sohm Finally! Fast-Track to Closing - The Ducali have reached an agreement, and now Fiorentina is just a final push away, but the deal will be finalized. Riporta sport.quotidiano.net

