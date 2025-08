Fiorentina cercasi centrocampista

La Fiorentina stringe per un playmaker, Nicolussi Caviglia il preferito per i Viola La¬† Fiorentina ¬†√® alla ricerca del tassello mancante per completare il suo centrocampo: un regista vero, un metronomo capace di dettare i tempi e impostare il gioco. Dopo l‚Äôaddio dei precedenti interpreti e le nuove idee tattiche di¬† Stefano Pioli, il cartello √® chiaro da giorni:¬† centrocampista cercasi. Finora l‚Äôallenatore viola ha lavorato con ci√≤ che ha a disposizione, adattando¬† Fagioli ¬†davanti alla difesa, affiancato da¬† Mandragora. Il modulo √® passato al¬† 3-4-1-2 ¬†o¬† 3-4-2-1, esaltando gli uomini offensivi come¬† Gudmundsson,¬† Dzeko ¬†e l‚Äôintoccabile¬† Kean, ma lasciando scoperto proprio il ruolo chiave davanti alla retroguardia. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com ¬© Gbt-magazine.com - Fiorentina cercasi centrocampista

