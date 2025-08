Finti carabinieri truffano anziana rubati gioielli per 1 milione Il video li incastra

Due uomini si sono finti carabinieri per raggirare un’anziana e rubarle gioielli e preziosi per un valore di 1 milione di euro. Le immagini della videosorveglianza incastrano i responsabili. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Finti carabinieri truffano anziana, rubati gioielli per 1 milione. Il video li incastra

Bologna, due finti carabinieri rubano soldi e gioielli per 1mln € ad anziana, arrestati un 31enne e un 39enne italiani per truffa - VIDEO Vai su X

