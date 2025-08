Finanziati con Avviso unico 16 progetti culturali lecchesi per 226 mila euro

Sono 16 i progetti finanziati da Regione Lombardia in provincia di Lecco grazie all’Avviso Unico cultura 2025, per un investimento complessivo pari a 226 mila euro.“Abbiamo premiato la qualitĂ , la varietĂ e la capacitĂ di dialogare con le comunitĂ - dichiara l’assessore alla cultura, Francesca. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Avviso unico cultura: i 4 progetti finanziati nel Lecchese per oltre 73 mila euro - Biblioteche come presìdi civici, archivi come strumenti di memoria condivisa, nuovi spazi per la partecipazione culturale: con l’Avviso Unico Cultura 2025, Regione Lombardia finanzia 4 progetti in provincia di Lecco, per un investimento complessivo che unisce innovazione, inclusività e.

Finanziati con "Avviso unico" 16 progetti culturali lecchesi per 226 mila euro - Sono 16 i progetti finanziati da Regione Lombardia in provincia di Lecco grazie all’Avviso Unico cultura 2025, per un investimento complessivo pari a 226 mila euro.

Sono 310 i progetti finanziati in tutte le province lombarde grazie all'Avviso Unico 2025, la misura con cui la Regione sostiene chi promuove la cultura nei territori, tra enti pubblici, associazioni

