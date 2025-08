fimer si lega a solarpower europe il futuro vola sulle energie rinnovabili

Importante svolta per Fimer. Il colosso delle energie rinnovabili con stabilimento produttivo a Terranuova Bracciolini entra a far parte di SolarPower Europe. Si rafforza così l’impegno verso un futuro energetico sostenibile, un passo strategico per consolidare il ruolo del player globale degli inverter nell’ambito delle energie rinnovabili a livello europeo. SolarPower Europe è l’associazione di riferimento per l’industria solare in Europa. Questa scelta strategica rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di consolidamento del ruolo dell’azienda nel mercato delle energie rinnovabili ed è espressione dell’impegno di Fimer nel supportare la transizione energetica globale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

