Si è concluso da qualche giorno in termini di presenze e gradimento l’edizione 2025 del ‘Festival Musicale Piceno’, che si svolge ogni anno a Falerone. Un appuntamento dedicato alla musica classica, con grandi interpreti che ogni estate portano entusiasmo e qualche novitĂ . Questa edizione ha aperto i battenti con un notevole slancio: quattro giorni di masterclass dedicate agli ottoni, che si sono subito distinti per la loro qualitĂ , registrando velocemente sold out a ogni appuntamento. La partecipazione di giovani musicisti e professionisti provenienti da diverse parti d’Italia ha reso l’evento un vero e proprio punto di riferimento nel panorama musicale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Š Ilrestodelcarlino.it - Festival musicale piceno, tutti i segreti di un successo