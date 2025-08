Festival Bassi Il Collettivo PM omaggia Calvino

Ultimi tre giorni di eventi a Montespertoli per il Festival Amedeo Bassi, che si chiude all’insegna della musica e del teatro. Si parte stasera alle 21 con lo spettacolo "Il Milione, viaggio fra le cittĂ invisibili". Un viaggio nella contaminazione musicale, da Venezia alla corte del Kublai Khan, e ritorno, tra ritmi danzanti e melodie struggenti. Insomma, una serata di world music e letture con cui il "Collettivo PM" vuole omaggiare Italo Calvino a quarant’anni dalla scomparsa. Protagonista la voce di Ilaria Savini, accompagnata da Lorenzo Alderighi al Basso, Stefano Bellacci ai sassofoni, Ettore Bonafè alla batteria e percussioni, Rebecca Brown al violoncello e voce, Patrizio Castiglia al violino e Alessio Parigi alla chitarra e percussioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Festival Bassi. Il Collettivo PM omaggia Calvino

