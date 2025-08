Cinque giorni di approfondimenti, musica, cinema, spettacoli, attività per le bambine e i bambini e, naturalmente, enogastronomia sana, sostenibile e di qualità . Anche per questa edizione, la cittadella ecologica di Legambiente si conferma un punto di riferimento per chi vuole toccare con mano le sfide e le opportunità della transizione ecologica, dalle energie rinnovabili all’economia circolare, dall’agroecologia al turismo sostenibile, fino alle buone pratiche per combattere la crisi climatica e le disuguaglianze sociali. Le serate del festival saranno animate da spettacoli musicali con grandissimi artisti ed interpreti italiani ed internazionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - FESTAMBIENTE 2025: DAL 6 AL 10 AGOSTO TORNA IL FESTIVAL NAZIONALE DI LEGAMBIENTE