Festa in piscina per l' associazione di estrema destra a due passi dalla pastasciutta antifascista

Un post su Instagram che chiamava a raccolta i simpatizzanti di estrema destra: un invito a partecipare a una festa di "camerati‚ÄĚ presso un locale del Valdarno per celebrare la nascita di una nuova associazione chiamata ‚ÄúArdite schiere del Valdarno‚ÄĚ. ¬†Il nome appare un richiamo d'altri tempi e. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Tre mostre a Cava de’ Tirreni per la IV edizione della Festa Nazionale dell’Associazione Italia-Cuba - Cava de’ Tirreni è pronta ad accogliere la IV edizione della Festa Nazionale dell’Associazione di Amicizia Italia-Cuba, quest’anno in programma presso il Convento di San Francesco e Sant’Antonio, nei giorni 27, 28 e 29 giugno 2025.

Faccetta nera al raduno degli Alpini, Crosetto: ‚ÄúAssociazione apartitica, perditempo non rovinino la festa‚ÄĚ - ‚ÄúL‚ÄôAssociazione nazionale alpini √® da sempre un‚Äô associazione apolitica e apartitica, cos√¨ come lo sono le forze armate.

Firenze, una domenica di festa per i 150 anni dell‚ÄôAssociazione Macellai Fiorentini - Firenze, 10 maggio 2025 ‚Äst L'Associazione Macellai di Firenze e Provincia prosegue i festeggiamenti per il suo 150esimo anniversario con una serie di eventi che si terranno nella giornata di domenica 11 maggio, allo scopo di celebrare la storia e la tradizione dell'arte dei Beccai.

Festa in piscina per l'associazione di estrema destra, a due passi dalla pastasciutta antifascista; Tensione a Cormano. Stasera il presidio ANPI contro la presenza di Forza Nuova; Magenta, festa di ¬ęLealt√† e Azione¬Ľ nei locali dell'oratorio. La comunit√† pastorale si dissocia: ¬ęNon sapevamo matrice politica¬Ľ.

Corteo estrema destra, il summit ‚ÄėNo‚Äô in blocco in Prefettura - Ieri mattina in Prefettura si è tenuto un incontro in vista della manifestazione che il movimento di estrema destra ‚Äė Rete dei patrioti ‚Äô sta organizzando in città per il prossimo 30 marzo. Scrive ilrestodelcarlino.it

Nel varesotto un movimento di estrema destra annuncia la ‚Äúpasta tricolore‚ÄĚ per il 25 luglio in memoria del fascismo - Un movimento neofascista con sede ad Azzate (Varese) ha annunciato di voler organizzare per il 25 luglio un ritrovo a base di pasta "per tutti gli ... Secondo fanpage.it