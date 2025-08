Festa di Radio Onda d' Urto | 40 anni di onde ribelli 18 giorni di musica e cultura a Brescia

Dal 6 al 23 agosto via Serenissima torna a vibrare sotto il segno di Radio Onda d'Urto. Un'annata speciale, quella che sta per aprirsi, perchĂ© coincide con i 40 anni della Radio – quattro decenni di onde libere e voci fuori dal coro.SarĂ una celebrazione lunga 18 giorni, tra musica, parole, idee. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

In questa notizia si parla di: radio - onda - urto - anni

“Politicamente Scorretto” in diretta su Radio Onda Verde: ospite il prof. Bruno Nardo - Appuntamento da non perdere con “Politicamente Scorretto”, il programma condotto da Domenico Nardo in onda mercoledì 21 maggio dalle ore 14.

A tu per tu con Roberto Cosentino: ospite don Francesco Cristofaro su Radio Onda Verde Vibo Valentia per “Luce sul mio cammino” - Oggi, su Radio Onda Verde Vibo Valentia, si è svolto un appuntamento speciale della rubrica A tu per tu con Roberto Cosentino.

Appuntamento su Radio Onda Verde con Pietro Comito: si parlerà di libri, giustizia e solidarietà - Martedì 20 maggio, alle ore 14:30, sulle frequenze di Radio Onda Verde 98 MHz, andrà in onda un appuntamento speciale con Pietro Comito.

https://radiondadurto.org/?p=197764 - ? Mancano 7 giorni alla Festa di Radio Onda d'Urto ? Tra una settimana esatta, mercoledì 6 agosto e fino a sabato 23 agosto, in via Serenissima a Brescia torna a vivere il nostro mondo che contiene molti mondi, la X Vai su X

-7 ALLA FESTA DI RADIO ONDA D'URTO Tra una settimana esatta, mercoledì 6 agosto e fino a sabato 23 agosto, in via Serenissima a Brescia torna a vivere il nostro mondo che contiene molti mondi, la XXXIII Festa di Radio Onda d'Urto! Una grande fes Vai su Facebook

Festa di Radio Onda d'Urto: 40 anni di onde ribelli, 18 giorni di musica e cultura a Brescia; “GUERRA ALLA GUERRA”, ASSEMBLEA DEI MOVIMENTI: LANCIATA PER L’8 NOVEMBRE UNA MANIFESTAZIONE NAZIONALE A ROMA; 18 dicembre 1985: Nasce Radio Onda d’Urto «.

7 GIORNI ALL’INIZIO DELLA FESTA DI RADIO ONDA D’URTO! - ?? Mancano 7 giorni alla Festa di Radio Onda d'Urto ?? Tra una settimana esatta, mercoledì 6 agosto e fino a sabato 23 agosto, in via Serenissima a Brescia torna a vivere il nostro mondo che contiene ... Da radiondadurto.org

IRLANDA DEL NORD: 50 ANNI FA LA STRAGE DELLA “MIAMI SHOWBAND”. INTERVISTA A STEPHEN TRAVERS - 50 anni fa, il 31 luglio 1975, nell'Irlanda del Nord si consumava una delle atrocità più spietate e apparentemente insensate dei Troubles, la strage della Miami Showband. radiondadurto.org scrive