I timori per i dazi e il conflitto in Medio oriente non frenano Ferretti Group, leader mondiale nella progettazione, costruzione e vendita di yacht di lusso, con quartier generale a Forlì, che segna una crescita costante dei principali indicatori economici-finanziari. Il primo semestre si è chiuso con ricavi netti pari a 620,4 milioni di euro, in crescita del 1,5%. L’utile è stato di 43,6 milioni, in linea col primo semestre 2024, mentre la raccolta ordini si è fermata a 467,3 milioni, in diminuzione del 9,2%, che era pari a 514,4 milioni euro. "L’ultimo trimestre ha visto l’economia globale particolarmente volatile e il mercato del lusso rallentato - afferma l’amministratore delegato Alberto Galassi -, ma il gruppo si è distinto per solidità , con un’ottima generazione di cassa, grazie alla particolarità unica del nostro business model e i nostri sette marchi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ferretti più forte delle incertezze: "Siamo più solidi e competitivi"