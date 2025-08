Ferrari Elkann spiega il rinnovo di Vasseur | Prima parte di stagione complicata ma è importante dare stabilità

Come vi abbiamo raccontato, la Ferrari ha deciso di rinnovare il contratto di Frederic Vasseur nonostante gli scarsi risultati ottenuti dalla Scuderia nell'ultimo biennio. A spiegare la scelta – molto discussa sul web e sui social – ci ha pensato il numero uno della casa di Maranello, John Elkann, ai microfoni di Sky Sport. Ferrari, le parole di Elkann sul rinnovo di Vasseur. «Frederic ha guidato la Ferrari e le ha permesso di progredire in questi anni. Siamo arrivati secondi e vicini al titolo Mondiale, quest'anno siamo secondi», ha esordito il numero uno della Rossa. «Quando si sta progredendo è importante rafforzarsi.

Ferrari, Hamilton e Leclerc hanno un’utilitaria. Le uniche certezze sono loro, non Elkann, non Vasseur (Turrini) - La situazione della Ferrari è quella che è: dopo sei Gran Premi disputati, il team di Maranello – a secco di titoli dal lontano 2008 – ha racimolato soltanto 94 punti (152 in meno della McLaren capolista!) e versa in una situazione di sconforto totale.

Ferrari Legacy Tour: spunta pure John Elkann - MONTECATINI Si è concesso ai selfie che volevano scattare i presenti con garbata educazione e gentilezza, secondo lo stile di famiglia.

La Ferrari di Vasseur è un disastro, su X suggeriscono a John Elkann la soluzione: Antonio Conte - La Ferrari di Vasseur è un disastro, su X suggeriscono a John Elkann la soluzione: Antonio Conte. Dire che John Elkann non sa selezionare la classe dirigente, ormai non è più una notizia.

