Ferragamo nel 1H 2025 ricavi a €474 mln -9,4% EBITDA a €73 mln -38,1% e perdita netta di €16 mln debole Asia e wholesale

Il gruppo avvia piano di rilancio strategico con focus su calzature donna, borse e ottimizzazione canali; Nord e Sud America contrastano la flessione globale, Asia soffre Ferragamo ha chiuso il primo semestre del 2025 con ricavi pari a 474 milioni di euro, registrando un calo del 9,4% a cambi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ferragamo, nel 1H 2025 ricavi a €474 mln (-9,4%), EBITDA a €73 mln (-38,1%) e perdita netta di €16 mln, debole Asia e wholesale

