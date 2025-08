Fermato a largo della Striscia di Gaza l' attivista barese La Piccirella | Farò causa ad Israele

"Ho deciso di provare a intraprendere un percorso penale contro lo Stato di Israele per il sequestro illegale e illegittimo dell'equipaggio". Sono queste le dichiarazioni, riportate dall'Ansa, di Tony La Piccirella, l'attivista barese fermato il 26 luglio scorso, al largo di Gaza, assieme ad. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: fermato - largo - gaza - attivista

Attivista barese fermato al largo della Striscia di Gaza: Antonio La Piccirella è rientrato in Italia - E' rientrato in Italia Antonio La Piccirella l'attivista barese fermato al largo di Gaza assieme ad altri componenti dell'equipaggio della nave Handala di Freedom Flotilla impegnata in azioni contro il blocco imposto alla Striscia.

Attivista barese fermato al largo della Striscia di Gaza: Antonio La Piccirella è rientrato in Italia https://ift.tt/29BMNEr https://ift.tt/fac17mo Vai su X

Una nave che trasportava attivisti verso Gaza è stata intercettata dalle forze israeliane, lo hanno confermato su X la Freedom Flotilla Coalition (FFC) e il ministero degli Esteri israeliano. La Handala era salpata dall’Italia all’inizio di luglio con l’obiettivo di sfidar Vai su Facebook

Fermato a largo della Striscia di Gaza, l'attivista barese La Piccirella: Farò causa ad Israele; La Piccirella, attivista barese fermato a largo della Striscia di Gaza: Farò causa a Israele per sequestro; Attivista barese fermato al largo della Striscia di Gaza: Antonio La Piccirella è rientrato in Italia.

La Piccirella, attivista barese fermato a largo della Striscia di Gaza: “Farò causa a Israele per sequestro” - Rientrato a Bari, annuncia la sua azione dopo essere stato bloccato con la nava Freedom Flotilla. Riporta telebari.it

Bloccata nave partita da Siracusa diretta a Gaza per aiuti umanitari: arrestati due italiani - Sabato notte, al largo della Striscia di Gaza, la marina israeliana ha intercettato e fermato la nave Handala, appartenente alla Freedom Flotilla Coalition, un’organizzazione internazionale che si ... Scrive siracusanews.it