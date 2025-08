Tempo di lettura: 2 minuti Riguardo l’incarico professionale ad uno studio specializzato in materia di appalti e concessioni, il segretario generale e Responsabile Anticorruzione Riccardo Feola e il dirigente alle Opere pubbliche del Comune di Benevento Antonio Iadicicco specificano quanto segue: “Il Comune di Benevento ha rinnovato la qualificazione ANAC per poter operare come stazione unica appaltante, ottenendo la categoria SF2 che consente di bandire e gestire appalti e concessioni per importi sopra soglia, sia nell’ambito dei lavori sia nell’ambito dei servizi e forniture. Al fine di poter operare nell’ambito dei contratti di concessione e partenariato pubblicoprivato, la Stazione Appaltante, non avendo all’interno dell’organico dell’Ente le specifiche professionalitĂ , deve avvalersi obbligatoriamente, ai sensi dell’articolo 62 del Codice dei contratti (articolo 5, comma 5, allegato II. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Feola e Iadicicco: "Supporto appalti, passaggio necessario: esercizio di una prerogativa gestionale, Sindaco non c'entra nulla"