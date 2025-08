Federmanager Abruzzo e Molise piange la morte improvvisa della vicepresidente Pervolaraki

Lutto in Federmanager Abruzzo e Molise per la morte della vicepresidente Irini Pervolaraki. Manager di altissimo profilo, colonna dell’associazione e punto di riferimento per la promozione dell’innovazione e della leadership femminile. La presidente Franca Camplone:“In queste ore difficili voglio. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

FEDERMANAGER ABRUZZO: DOLORE E LUTTO PER SCOMPARSA DELLA VICEPRESIDENTE IRINI PERVOLARAKI - PESCARA – È con dolore e profonda commozione che Federmanager Abruzzo e Molise saluta Irini Pervolaraki, manager di altissimo profilo, colonna dell’associazione di cui è vicepresidente e punto di rife ... Segnala abruzzoweb.it