Federico The Voice Dallo stadio al Palio | La mia unica borgata è lo Spezia Calcio

La convocazione arrivò alla vigilia dell’evento. Ci voleva qualcuno che con un microfono in mano sapesse tenere testa alla folla e presentasse l’evento. Chi più di Federico La Valle avrebbe pottuto raccogliere quel pesante testimone? Metà anni Duemila, prima volta dello speaker storico dello stadio “Picco“ sul palco della passeggiata Morin. Federico, come è iniziata? "Fu una sorpresa. Mi chiamò l’allora sindaco Massimo Federici chiedendo di potermi parlare. Stavo andando in barca, ma la telefonata di un sindaco non è poi così consueta. Era sabato mattina e la domenica pomeriggio mi ritrovai speaker ufficiale del Palio del Golfo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

