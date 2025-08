Federica Pellegrini | La 12enne cinese? Io mi domando come mai la nostra 14enne Mao non sia ai Mondiali

. Federica Pellegrini intervistata da La Stampa, a firma Giulia Zonca. Tanti i temi trattati, noi vi riportiamo un estratto. A 12 anni si può essere a un Mondiale? La cinese Yu Zidi è arrivata quarta in due finali. «A 12 anni è davvero presto, sei in evoluzione dal corpo della ragazzina e quello della donna anche se una data giusta non esiste. Non è un ambiente che ti brucia: prima impari a conoscerlo e prima lo gestisci. Non parliamo di un casting di spettacolo, ci sono le federazioni e i tecnici a supporto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Federica Pellegrini: «La 12enne cinese? Io mi domando come mai la nostra 14enne Mao non sia ai Mondiali»

In questa notizia si parla di: federica - pellegrini - cinese - 12enne

Federica Pellegrini: «Antipatica? Dovevo competere. Su Sinner ho le mie opinioni, vorrei non essere insultata per questo» - Federica Pellegrini, nuotare o ballare? «Bene tutte e due. Perché scegliere? Nuotare è stata e sarebbe la mia comfort zone.

Federica Pellegrini: «Ora tifo per i “vecchi” del nuoto, come la Ledecky. Ad Atene 2004 mi sentivo piccola e incosciente» - Federica Pellegrini ha parlato del suo passato nel nuoto e del futuro di questo sport in Italia. L’intervista a Il Messaggero.

Federica Pellegrini ne ha per tutti: “Sinner trattato diversamente perché amato. Curtis non è la mia erede. Su Ceccon…” - Federica Pellegrini è stata intervistata in esclusiva dalle Iene, confessandosi a tutto campo su tanti temi d’attualità senza peli sulla lingua.

C'è una nuotatrice cinese di 12 anni, Yu Zidi, che si è qualificata ai Mondiali e che sta facendo tempi strepitosi; Yu Zidi, la dodicenne cinese che si è presa i Mondiali. Ma non è la più giovane della storia...; Doping, WADA e Sinner: perché l’intervista della Pellegrini sorprende.

Quello che sappiamo di Yu Zidi, nuotatrice cinese 12enne che ha sconvolto i Mondiali di Singapore 2025 e stracciato regolamento - Yu Zidi è il nuovo fenomeno del nuoto cinese, la bambina d'acciaio è il suo soprannome mentre a Singapore fa tempi record e desta interesse e polemiche ... Lo riporta sport.virgilio.it

Federica Pellegrini e il post social dopo l'argento di Martinenghi: c'è di mezzo anche Matteo Giunta - La Divina celebra con grande entusiasmo l'argento nei 100 rana ottenuto dal campione olimpico, allenato da suo marito Matteo Giunta ... Si legge su corrieredellosport.it