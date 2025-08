In un contesto in continua evoluzione, il rapporto tra fede e tecnologia rappresenta uno dei temi più attuali e discussi nel panorama culturale e spirituale. La puntata del 1° agosto di Codice La vita è digitale si concentra su questa relazione, analizzando come le innovazioni tecnologiche influenzino i valori religiosi e le pratiche di fede. L’approfondimento affronta anche le implicazioni delle nuove tecnologie digitali sulla spiritualità , evidenziando aspetti sia positivi che critici. il format televisivo e la conduttrice. una trasmissione di riferimento nella seconda serata. Codice La vita è digitale, trasmesso in seconda serata su Rai 1, si è affermato come uno degli appuntamenti più seguiti dal pubblico dal suo debutto nel 2017. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Fede e tecnologia: la vita digitale in primo piano il 1° agosto