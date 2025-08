Febbre del Nilo ancora casi | Pazienti in terapia intensiva Cresce la paura

Il virus del Nilo occidentale, noto come West Nile Virus (WNV), sta continuando a diffondersi nel Lazio e in Campania, sollevando preoccupazioni tra le autorit√† sanitarie e la popolazione. I dati pi√Ļ recenti confermano un aumento significativo dei casi, con un totale di 73 diagnosi positive accertate nel 2025. Questi numeri sottolineano la necessit√† di un‚Äôattenzione costante e di misure preventive efficaci per contrastare la diffusione di questa malattia. La situazione √® particolarmente critica nella provincia di Latina e nel Casertano, ma si stanno registrando nuovi focolai anche in altre aree. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it ¬© Thesocialpost.it - Febbre del Nilo, ancora casi: ‚ÄúPazienti in terapia intensiva‚ÄĚ. Cresce la paura

È morto un uomo di 77 anni ricoverato allo Spallanzani dopo aver contratto la Febbre del Nilo. È la seconda vittima in 12 giorni nella regione. I casi accertati nel Lazio sono saliti da 2 a 44, con focolai concentrati soprattutto in provincia di Latina. Due pazienti

Virus #WestNile Salgono a 28 i contagiati nel Lazio 11 pazienti attualmente ricoverati in reparti ordinari 2 sono in terapia intensiva 3 sono stati dimessi 11 sono in cura presso il proprio domicilio 1 morto

