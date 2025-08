Febbre del Nilo alle porte di Como il primo caso | virus rilevato a Colico

Il virus West Nile (Febbre del Nilo) è stato rilevato per la prima volta quest’anno alle porte della provincia di Como, precisamente a Colico, in provincia di Lecco. A confermare la presenza del virus è l’Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna, che ha. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: virus - febbre - nilo - porte

Vacanze con la febbre: tra influenza e virus respiratori, perché anche l’estate è diventata stagione virale - L’estate è nel pieno ma l’ influenza sembra non voler andare in vacanza: nelle ultime settimane sempre più persone in Italia hanno segnalato ai loro medici di base forte febbre, dolori articolari, sintomi respiratori e mal di gola.

West Nile virus, la febbre in Italia: primi casi e piano di prevenzione del Ministero - L’Istituto Lazzaro Spallanzani ha confermato i primi casi autoctoni di West Nile nel Lazio. I due pazienti, entrambi settantenni residenti nella provincia di Latina, sono attualmente ricoverati presso l’ospedale Santa Maria Goretti.

Virus West Nile: nel Lazio due casi di "Febbre del Nilo" - Due casi autoctoni nel Lazio di virus West Nile, gergalmente definita "Febbre del Nilo, sono stati accertati all'istituto Lazzaro Spallanzani di Roma.

Virus #WestNile arriva alle porte di #Roma: 2 i casi registrati sul litorale sud nella zona di #Anzio e #Nettuno. In tutto il #Lazio 7 nuovi contagiati: 2 presentano sindrome neurologica e 5 febbre da WN (febbre del Nilo dovuta al virus) Vai su X

West Nile, terza vittima in Campania: morto un uomo di 68 anni. È il terzo decesso legato alla febbre del Nilo in appena due giorni Un uomo di 68 anni, residente a Trentola Ducenta (Caserta), è la terza vittima in Campania del virus West Nile, trasmesso dalla Vai su Facebook

Febbre del Nilo, alle porte di Como il primo caso: virus rilevato a Colico; Virus West Nile, 28 casi nel Lazio, il virus alle porte di Roma. Nel catanese caso in un cavallo; Febbre del Nilo – Le precauzioni da adottare.

Virus e Febbre del Nilo, i consigli per proteggersi e le percentuali di pericolosità per i fragili - L’assessore comunale alla Salute, Vincenzo Santagada, pubblica una scheda informativa: “Nessuna emergenza sanitaria in corso a Napoli, ma è fondamentale ... Da msn.com

West Nile (Febbre del Nilo) in Campania, l’ospedale Santobono: “Massima prudenza per i bimbi piccoli” - L'Ospedale Pediatrico Santobono di Napoli sul virus West Nile: "Nei bambini piccoli e soggetti fragili, serve un po’ di attenzione in più" ... fanpage.it scrive