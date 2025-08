Fatto a pezzi da madre e compagna | Lo abbiamo nascosto in garage

di Riccardo Jannello GEMONA (Udine) Ci hanno pensato qualche giorno per svelare l’orrore e poi ieri mattina alle 10,37 mamma e compagna di Alessandro Venier, 35 anni, hanno chiamato la Sala operativa regionale per l’emergenza sanitaria: nel garage, raccolti in un recipiente e coperti da calce viva, c’erano i resti dell’uomo, segato in tre parti. Ai carabinieri le due donne hanno confessato il delitto e sono state fermate, ma i ruoli precisi nelle vicenda da truce film americano non sono ancora chiari. La procura del capoluogo friulano ci va molto cauta. "Stiamo valutando ogni singolo aspetto e serve ampliare gli orizzonti e analizzare nel dettaglio le ricostruzioni fornite per attribuire correttamente le singole responsabilità – dice la sostituto procuratrice che segue le indagini, Claudia Danelon -. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Fatto a pezzi da madre e compagna: "Lo abbiamo nascosto in garage"

