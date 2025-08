Attimi di puro terrore per Eleonora Boi, giornalista sportiva ed ex volto Mediaset, che è stata morsa da uno squalo mentre nuotava nelle acque cristalline di Porto Rico. L’episodio ha fatto il giro del web non solo per la gravità dell’accaduto, ma anche perché la conduttrice è incinta del terzo figlio avuto con il cestista Danilo Gallinari. Fortunatamente, dopo il grande spavento, la situazione sembra essersi stabilizzata. View this post on Instagram A post shared by??????????? (@leoboiboi) Eleonora Boi azzannata da uno squalo: cos’è successo. Secondo quanto riportato da Wapa Tv e dai media locali, l’incidente si è verificato nella zona di Isla Verde, a nordest di Porto Rico. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Famosa giornalista italiana azzannata da uno squalo mentre è incinta: chi è e come sta adesso