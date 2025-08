Falcomatà e la politica dello skibidi boppy | il sindaco di Reggio Calabria usa il trend per descrivere l’opposizione

“Oggi siamo di fronte alla politica dello skibidi boppy “. Così Giuseppe Falcomatà, sindaco di Reggio Calabria, intervenendo in Consiglio comunale, fa suo il trend di Tiktok, che consiste in video generati con l’intelligenza artificiale che finiscono con l’espressione “skibidi boppy” e gente che fugge, per spiegare la politica delle opposizioni. “Non riescono a completare.l’amministrazione non riesce e skibidi boppy, c’è la spazzatura perché l’amministrazione e.skibidi boppy – dice l’esponente dem – siamo di fronte a questo. Una minoranza dovrebbe approfondire, entrare nel merito. E scappano, noi rimaniamo e diamo risposte”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Falcomatà e la “politica dello skibidi boppy”: il sindaco di Reggio Calabria usa il trend per descrivere l’opposizione

