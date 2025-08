Facoltà di Agraria a Latina presto sarà realtà Approvato l' emendamento

FacoltĂ di agraria a Latina, se ne parla da tempo e ora potrebbe essere arrivata una svolta. A renderlo noto Ă© il consigliere regionale Angelo Tripodi che spiega: "Con l'approvazione del sub-emendamento P4-182 abbiamo raggiunto un traguardo per il territorio pontino e una concreta risposta alla. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

In questa notizia si parla di: facoltĂ - agraria - latina - emendamento

Viterbo, incendio in università : evacuati edifici della facoltà di Agraria - Un incendio di vaste dimensioni è divampato stamani alla facoltà di Agraria dell’ Università della Tuscia a Viterbo.

Viterbo, fiamme all’Università della Tuscia: brucia la facoltà di Agraria. Edifici evacuati - Fiamme nella sede della facoltà di Agraria dell’ Università della Tuscia a Viterbo. Il rogo è divampato poco dopo e dieci di mercoledì e le cause sono in fase di accertamento.

Maxi-incendio all’Università della Tuscia, paura a Viterbo: prof e studenti evacuati dalla facoltà di Agraria – Il video - Un incendio è divampato nella sede della facoltà di Agraria dell’Università della Tuscia a Viterbo. Il rogo è divampato poco dopo e dieci e le cause sono in fase di accertamento.

Dopo l'incendio, Agraria riparte dagli studenti: 20mila euro per le borse di studio; ARRIVANO FONDI PER LA NASCITA DELLA FACOLTÀ DI AGRARIA A LATINA; Agraria a Latina, Tripodi (Fi): “La Regione Lazio stanzia un contributo per l’Università della Tuscia”.