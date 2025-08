Facciamo rumore per Gaza Non una di meno in piazza a Roma con pentole e mestoli | Governo complice del genocidio

Sono scese in piazza con pentole, chiavi, borracce, con tutto quello che avevano e che poteva far rumore. Le attiviste di Non Una Di Meno Roma si sono incontrate a piazza Capranica, a pochi passi da piazza Montecitorio, per “ rompere il silenzio ” su Gaza e la Palestina, colpendo padelle e coperchi con mestoli e cucchiai. “Come movimento transfemminista sentiamo il bisogno di opporci a quello che sta accadendo in Palestina – spiega Serena Fredda di Nudm Roma – i bambini sono i piĂą colpiti in questa fase del genocidio, questa cosa dimostra una volontĂ di estirpare alla radice la popolazione palestinese”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Facciamo rumore per Gaza”, Non una di meno in piazza a Roma con pentole e mestoli: “Governo complice del genocidio”

Ieri sera, in Piazza Roma, abbiamo rotto il silenzio su Gaza, con campane, fischietti, pentole e voci unite, abbiamo fatto rumore contro l’indifferenza. Camerano ha risposto presente a un appello di umanità e solidarietà . Grazie a tutte e tutti coloro che hanno pa Vai su Facebook

